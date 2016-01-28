北约或采取措施对抗俄罗斯的“信息武器”--文件

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透布鲁塞尔1月27日（记者 Robin Emmott） - 根据计划草案，北约可能通过创建新的更强大的沟通部门以及对敏感材料进行解密，来对抗俄罗斯当局的“信息武器”。俄罗斯在诸如将克里米亚纳入本国版图等行动中借助了“信息武器”。
北约和欧盟都对俄罗斯利用电视和互联网进行所谓蓄意散布虚假消息活动的能力表示关切。欧盟去年设立特别部门，应对被其视为公开宣传的情况。
北约军事委员会的提议草案列出了如何使军事策略，即了解对手并随后影响外国受众，融入更完整的沟通策略。路透看到了该提议草案。
该提议草案长达23页，属于敏感文件，是北约长期辩论事项的一部分。
北约拒绝对该草案置评，但称其军事委员会正在制定战略沟通政策。
“各国还没有讨论该草案政策，最终批准该政策的是这些国家。”北约军事委员会主席的公共事务及战略沟通顾问Eva Svobodova说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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