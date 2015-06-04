北约秘书长称俄罗斯并不对北约成员国构成直接威胁

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透奥斯陆6月4日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四称，俄罗斯并不对北约成员国构成直接威胁，北约仍期待与俄罗斯的关系将改善。
斯托尔滕贝格在挪威表示，俄罗斯愿意用武力改变欧洲的国界，并用克里米亚、乌克兰东部和格鲁吉亚举例。
“我们看到更大的不可预测性和不安全性以及更多动乱……但我认为北约国家并不受到来自东面的直接威胁，”他对挪威广播公司说道。
斯托尔滕贝格指出，他希望北约与俄罗斯的关系能够改善。
“我们的目标仍是与俄罗斯合作……这既有利于北约，也有利于俄罗斯。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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