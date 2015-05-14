北约高官指责俄罗斯做出不负责任的核威胁

新闻稿：中国4月末M2同比增长10.5%，当月新增人民币贷款1.1万亿--央行
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Adrian Croft
路透土耳其安塔利亚5月13日 - 北约欧洲盟军最高司令Philip Breedlove周三指责俄罗斯做出不负责任的核威胁，称俄罗斯意在让北约重新考虑对乌克兰问题做出的回应。
Breedlove还对乌克兰东部一些地区战斗升级表示担忧，尽管冲突双方已经宣布停火。
他表示现在的情况跟之前类似：亲俄叛军利用停火加强自身力量，然后发动新的进攻。
Breedlove强调他无法判断“领导这些叛军的俄罗斯人”有什么企图。
西方与俄罗斯的关系因乌克兰危机而紧张，俄罗斯官员曾多次提到核力量。俄罗斯外交部一名官员也曾在三月表示，俄政府有权在克里米亚部署核武器。
“这不是一个拥有核武器国家的负责任言论，”Breedlove在土耳其举行的北约外长会议期间对记者们说道。
“我认为这无助于谈判或化解（乌克兰）问题，因此我认为所有核武器国家在核武器问题上不仅要采取负责任的行动，也要说负责任的话。”
“我认为这些言论意在发出信息……让我们的决策暂停，”Breedlove说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
4月末，广义货币(M2)余额159.63万亿元,同比增长10.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2.3个百分点；狭义货币(M1)余额49.02万亿元,同比增长18.5%，增速分别比上月末和上年同期低0.3个和4.4个百分点；流通中货币(M0)余额6.84万亿元,同比增长6.2%。当月净回笼现金212亿元。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2017年3月 零售销售值 +3.1 -5.8 -9.8 2017年3月 零售销售量 +2.7 -6.2 -7.8 2017年3月 综合消费物价指数(CPI) +0.5 -0.1 +2.9 2017年3月 甲类消费物价指数(CPI +0.2 -0.6 +3.0 A) 2017
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