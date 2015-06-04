北约秘书长称俄罗斯并不对北约成员国构成直接威胁

钢铁产业：中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆6月4日 - 北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）周四称，俄罗斯并不对北约成员国构成直接威胁，北约仍期待与俄罗斯的关系将改善。
斯托尔滕贝格在挪威表示，俄罗斯愿意用武力改变欧洲的国界，并用克里米亚、乌克兰东部和格鲁吉亚举例。
“我们看到更大的不可预测性和不安全性以及更多动乱……但我认为北约国家并不受到来自东面的直接威胁，”他对挪威广播公司说道。
斯托尔滕贝格指出，他希望北约与俄罗斯的关系能够改善。
“我们的目标仍是与俄罗斯合作……这既有利于北约，也有利于俄罗斯。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
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