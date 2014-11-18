北约秘书长称乌境内及乌俄边境出现严重的军队集结 敦促俄撤军

路透布鲁塞尔11月18日 - 北约秘书长斯托尔滕伯格周二称，乌克兰境内以及乌克兰、俄罗斯边境俄罗斯一方皆出现军队集结的情况，并敦促俄罗斯撤回其军队。

他表示，来自北约和其他渠道的消息显示有军队在乌克兰境内集结，“但我们看到乌俄边境俄罗斯一侧也有军队集结。”

“这是严重的军队集结，我们呼吁俄罗斯撤回其军队，为和平协议作出贡献，”他在布鲁塞尔对记者说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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