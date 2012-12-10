北约接近介入叙利亚冲突--俄罗斯

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透布鲁塞尔12月7日电（记者 Adrian Croft）---俄罗斯新任驻北约代表Alexander Grushko周五指责北约接近介入叙利亚冲突；三天前北约决定在土耳其部署爱国者导弹，保护土耳其免受叙利亚暴力活动扩散的影响。
北约承诺即将部署在土叙边境的爱国者导弹纯粹用於防御目的。
“这不对我们构成威胁，但是此举暗示北约正在接近介入叙利亚冲突。”Grushko对记者说道。
“我们认为，如果边境出现一些挑衅或是意外，北约有进一步介入叙利亚冲突的可能。”
Grushko看似比俄罗斯外长拉夫罗夫更加强硬，拉夫罗夫曾表示，周二在布鲁塞尔与北约外长进行磋商後，俄罗斯不会对部署爱国者导弹提出异议。
Grushko表示，叙利亚政府向俄罗斯保证没有使用化学武器的计划。
“我们密切关注局势发展，如果发现（叙利亚）转移化学武器，我们（将）据此提出必要的要求。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。