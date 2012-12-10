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时事要闻 | 2012年 12月 10日 星期一 12:48 BJT

北约接近介入叙利亚冲突--俄罗斯

路透布鲁塞尔12月7日电（记者 Adrian Croft）---俄罗斯新任驻北约代表Alexander Grushko周五指责北约接近介入叙利亚冲突；三天前北约决定在土耳其部署爱国者导弹，保护土耳其免受叙利亚暴力活动扩散的影响。

北约承诺即将部署在土叙边境的爱国者导弹纯粹用於防御目的。

“这不对我们构成威胁，但是此举暗示北约正在接近介入叙利亚冲突。”Grushko对记者说道。

“我们认为，如果边境出现一些挑衅或是意外，北约有进一步介入叙利亚冲突的可能。”

Grushko看似比俄罗斯外长拉夫罗夫更加强硬，拉夫罗夫曾表示，周二在布鲁塞尔与北约外长进行磋商後，俄罗斯不会对部署爱国者导弹提出异议。

Grushko表示，叙利亚政府向俄罗斯保证没有使用化学武器的计划。

“我们密切关注局势发展，如果发现（叙利亚）转移化学武器，我们（将）据此提出必要的要求。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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