俄罗斯警告北约勿在黑海加强海军力量

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透莫斯科6月15日 - 俄罗斯外交部高官Andrei Kelin周三警告北约勿在黑海加强其海军力量，称此举将损害地区安全以及俄罗斯与北约本已受损的关系。
俄罗斯官方媒体本月早些时候报导称，美国“波特”号驱逐舰已进入黑海进行例行部署，并称此举令俄罗斯感到愤怒，因“波特”号最近装备了新的导弹系统。
按照《蒙特勒公约》，没有黑海海岸线国家的战舰不得在黑海停留超过21天。北约成员国土耳其、罗马尼亚和保加利亚都是黑海盆地国家。
俄罗斯的黑海舰队驻扎在塞瓦斯托波尔。
“如果作出（在黑海）创建永久性力量的决定，这当然可能造成不稳定，因为这片海域不属于北约。”俄罗斯新闻机构援引Kelin报导称。
“它（黑海）与北约无关。我认为这不会改善我们与北约的关系。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。