俄罗斯警告北约勿在黑海加强海军力量

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科6月15日 - 俄罗斯外交部高官Andrei Kelin周三警告北约勿在黑海加强其海军力量，称此举将损害地区安全以及俄罗斯与北约本已受损的关系。

俄罗斯官方媒体本月早些时候报道称，美国“波特”号驱逐舰已进入黑海进行例行部署，并称此举令俄罗斯感到愤怒，因“波特”号最近装备了新的导弹系统。

按照《蒙特勒公约》，没有黑海海岸线国家的战舰不得在黑海停留超过21天。北约成员国土耳其、罗马尼亚和保加利亚都是黑海盆地国家。

俄罗斯的黑海舰队驻扎在塞瓦斯托波尔。

“如果作出（在黑海）创建永久性力量的决定，这当然可能造成不稳定，因为这片海域不属于北约。”俄罗斯新闻机构援引Kelin报道称。

“它（黑海）与北约无关。我认为这不会改善我们与北约的关系。”（完）