北约秘书长呼吁中俄向阿富汗安全部队提供资金

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透布鲁塞尔4月19日电（记者 Sebastian Moffett/Justyna Pawlak ）---北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周四呼吁，2014年後中国和俄罗斯向阿富汗安全部队提供资金。多数外国部队即将撤离阿富汗，北约希望此前能找到更广泛的资金来源。
北约预计，维持阿富汗安全部队每年大概需要40亿美元资金。美国希望，能从北约盟国和合作国筹集10亿欧元（约合13亿美元）。但迄今只有英国公开承诺具体金额，每年提供1,100万美元。
拉斯穆森在布鲁塞尔新闻发布会上称：“我们欢迎俄罗斯、中国和其它国家提供资金，确保2014年後阿富汗安全部队保持实力。”北约外长及防长在布鲁塞尔举行会议，筹备下月在芝加哥的峰会。
有人担忧，外国军队撤离阿富汗，或使阿富汗再次陷入内战，美国和北约试图打消这种忧虑，希望通过峰会证明，2014年後也将长期致力於维护阿富汗稳定。
中国在阿富汗存在重要经济利益，也与阿富汗邻国巴基斯坦关系密切，因此有望成为促进阿富汗稳定的重要合作方。
中国拥有全球最大规模的外汇储备，与许多陷入经济低迷的西方国家相比，能更好地为阿富汗维稳提供资金。
但分析人士表示，中国或对深陷阿富汗问题保持警惕，且不希望采取站队做法，以免成为伊斯兰武装分子的目标。
美国的德国马歇尔基金会专家斯莫尔（Andrew Small）称：“我咨询过的中方官员对向阿富汗安全部队提供资金充满疑虑，他们称更愿意向民间或在经济方面提供支持。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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