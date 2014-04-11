北约秘书长称俄若想对话就要先撤军

一架飞机在葡萄牙里斯本一超市附近坠毁 机上四人丧生
路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透布拉格4月10日 - 北约秘书长拉斯穆森周四称，俄罗斯必须将俄乌边境的部队撤回，这是就乌克兰危机开始对话的第一步。
拉斯穆森指出，约4万俄军集结在俄乌边境，“不是为了训练，而是准备战斗”。
他在捷克首都布拉格的一个新闻发布会上表示，俄罗斯采取进一步军事行动将招致严重后果和严厉经济制裁。
“在布拉格我想告诉俄罗斯：你可以选择停止将自己的行动归咎于他人，停止集结部队，停止让危机升级，开始加入真诚的对话，”拉斯穆森说道。
“如果俄罗斯认真对待对话，第一步就应该是撤回部队。”
“我们每天都能看到卫星图片。俄罗斯在煽动乌克兰东部的种族紧张局势和动乱。俄罗斯在使用其军事力量要求乌克兰成为一个中立的联邦国家。乌克兰作为主权国家，这种决定只能其自己做出。”
拉斯穆森称，北约并没有讨论军事选择，将通过对话解决问题。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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路透里斯本4月17日 - 一架小型飞机周一在葡萄牙里斯本郊外一居民区的超市附近坠毁，营救人员称，这导致机上四人丧生。 该飞机是在附近一机场起飞后坠毁的。 当地电视台播放了浓烟从坠机区域升起的画面，事发现场有超过50位营救人员。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
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