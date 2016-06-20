德外长批评北约在东欧军演 称可能导致与俄关系恶化

路透柏林6月18日 - 德国外长施泰因迈尔批评北约在东欧举行军事演习的决定，警告称这类举动可能导致与俄罗斯的关系恶化。

他的言论反映出德国执政联盟内部在对俄政策上的分歧。与总理默克尔所属的基民盟相比，施泰因迈尔所属的社会民主党对俄罗斯的立场更温和。

“我们现在不应通过高调炫耀武力和叫嚣战争论调导致局势激化。”施泰因迈尔接受《德国画报》（Bild）采访时称。

“无论是谁，如果以为在北约的东部边界举行象征性的坦克游行就能变得更安全，那就想错了。”施泰因迈尔说道，“对我们来说，明智的做法是不要制造借口重新引发对抗。”

施泰因迈尔没有具体说明他指的是什么演习，但北约最近刚在波兰结束为期10天的大规模军事演习，涉及逾20个北约成员国和伙伴国的约3万军人，其中包括德国。

俄罗斯2014年将克里米亚纳入版图，且支持乌克兰东部的反政府武装，这令东欧国家感到担忧，而前述军演正是北约旨在安抚东欧国家忧虑的步骤之一。

施泰因迈尔称，历史经验表明对话和合作是一切成功威慑政策的要素。（完）