北约国家推进在俄边境部署新军队的计划

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔6月14日 - 英国、德国和美国周二推进从明年起在俄罗斯边境部署北约新军队的计划。俄罗斯总统普京下令对俄军队的战备状态进行突击检查。

数周后北约将在华沙举行一场重要峰会。北约军力最强的三个成员国称，他们可能各自在东侧部署一支军队，以帮助遏制类似俄罗斯2014年在克里米亚进行的武力炫耀。

“英国将率领其中一支部队，”英国国防大臣迈克尔·法伦在北约防长会议上表示，并称英国将向波罗的海和波兰派遣至多700名军人。

“那应可发出一个强烈信号，表明我们面对俄罗斯的持续侵略扞卫波罗的海国家和波兰的决心。”他说道。

俄罗斯军队开始对其单位、武器和装备库进行抽查，这彰显俄罗斯加强战备状态的努力。

北约将在7月8日的华沙峰会上批准一项更广泛的遏制计划，其中将包括轮驻部队、入库的设备以及一支由北约的快速反应部队支持的高机动力量。

北约希望藉此阻止俄罗斯策划类似2014年2月将克里米亚并入俄版图的活动。俄罗斯的这种活动令北约的东部盟友不安。（完）