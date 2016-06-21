北约军事委员会主席称北约未考虑在东欧新增大量军力

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透布拉格6月20日 - 北约军事委员会主席帕维尔周一称，除现有计划外，北约没有考虑在东欧部署大量军力，因没有来自俄罗斯的迫切威胁。
立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚认为自己处于与俄罗斯的潜在冲突的前线，并将其军队置于战备状态。
北约正计划在波兰和上述三个波罗的海国家部署一支新的军事力量，包含四个营的官兵，每个营人数不超过1000人。
北约将在7月8日的华沙峰会上批准一项更广泛的遏制计划，部署上述新部队是该计划的一部分。北约希望藉此阻止俄罗斯策划类似2014年2月将克里米亚并入俄版图的行动。
帕维尔称，这支新部队将作为一个政治威慑而非军事威慑，并称当前不需要部署更大的军力。
“没有考虑部署大量军事力量。”他在新闻发布会上表示。
“北约的目的不是创造一个阻止俄罗斯大规模侵略的军事障碍，因为当前不存在这种侵略，且没有情报评估表明会有这种侵略。”
但帕维尔称，俄罗斯的威胁不能被排除。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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