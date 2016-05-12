克里姆林宫：美国启动在罗马尼亚的导弹防御系统对俄国家安全构成威胁

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透莫斯科5月12日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，美国启动位于罗马尼亚的导弹防御系统，对俄罗斯国家安全构成威胁。
“……毫无疑问，部署该PRO系统实际上是对俄罗斯联邦安全的威胁，”佩斯科夫在一个电话会议上对记者们表示。
“我们正采取措施以确保俄罗斯必要的安全水平。我要提醒你们，总统本人（普京）已反复问及这一系统将针对谁？”
美国周四在罗马尼亚启动了该八亿美元的导弹防御系统，美国认为此举对保护自己及欧洲免遭所谓流氓国家威胁至关重要。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。