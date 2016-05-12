克里姆林宫：美国启动在罗马尼亚的导弹防御系统对俄国家安全构成威胁

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月12日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，美国启动位于罗马尼亚的导弹防御系统，对俄罗斯国家安全构成威胁。

“……毫无疑问，部署该PRO系统实际上是对俄罗斯联邦安全的威胁，”佩斯科夫在一个电话会议上对记者们表示。

“我们正采取措施以确保俄罗斯必要的安全水平。我要提醒你们，总统本人（普京）已反复问及这一系统将针对谁？”

美国周四在罗马尼亚启动了该八亿美元的导弹防御系统，美国认为此举对保护自己及欧洲免遭所谓流氓国家威胁至关重要。(完)