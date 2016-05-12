克里姆林宫：美国启动在罗马尼亚的导弹防御系统对俄国家安全构成威胁

金属期市：伦铜连跌第二日，中国需求憧憬抑制跌势
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科5月12日 - 克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周四称，美国启动位于罗马尼亚的导弹防御系统，对俄罗斯国家安全构成威胁。
“……毫无疑问，部署该PRO系统实际上是对俄罗斯联邦安全的威胁，”佩斯科夫在一个电话会议上对记者们表示。
“我们正采取措施以确保俄罗斯必要的安全水平。我要提醒你们，总统本人（普京）已反复问及这一系统将针对谁？”
美国周四在罗马尼亚启动了该八亿美元的导弹防御系统，美国认为此举对保护自己及欧洲免遭所谓流氓国家威胁至关重要。(完)
编译：程芳 发稿：王凤昌
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠