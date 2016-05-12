俄罗斯称美国在罗马尼亚部署反导系统违反《中程导弹条约》

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运

路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。