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时事要闻 | 2016年 5月 12日 星期四 11:08 BJT

俄罗斯称美国在罗马尼亚部署反导系统违反《中程导弹条约》

路透莫斯科5月11日 - 据国际文传电讯社报导，俄罗斯外交部周三称，美国在罗马尼亚部署、周四起将启用的反导系统违反了《中程导弹条约》。

美国约10年前决定着手在欧洲部署反导系统，称旨在保护北约免遭伊朗袭击。而俄罗斯警告称，西方国家正威胁中欧的和平。

俄罗斯外交部称，美国决定在罗马尼亚部署反导系统是错误的，直接影响到俄罗斯的国家安全。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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