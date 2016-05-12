俄罗斯称美国在罗马尼亚部署反导系统违反《中程导弹条约》

德国总理默克尔称欧洲掌握着自己的命运
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透莫斯科5月11日 - 据国际文传电讯社报导，俄罗斯外交部周三称，美国在罗马尼亚部署、周四起将启用的反导系统违反了《中程导弹条约》。
美国约10年前决定着手在欧洲部署反导系统，称旨在保护北约免遭伊朗袭击。而俄罗斯警告称，西方国家正威胁中欧的和平。
俄罗斯外交部称，美国决定在罗马尼亚部署反导系统是错误的，直接影响到俄罗斯的国家安全。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透瑞士达沃斯1月16日 - 英国首相特雷莎·梅的发言人周一称，媒体有关首相将在本周演讲中宣布“硬退欧”计划的报导纯属“臆测”。