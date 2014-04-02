北约中止与俄罗斯的所有合作 抗议其吞并克里米亚

路透布鲁塞尔4月1日 -北大西洋公约组织(NATO)周二宣布中止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯吞并克里米亚，并命令军方起草强化防务的措施，安抚紧张不安的东欧国家。

自俄罗斯占领乌克兰克里米亚地区后，美国为首的北约首次召开外长会议。

北约秘书长拉斯穆森表示，俄罗斯的行动意味着不可能”一切照常“。

他在记者会上表示，“所以今天我们中止与俄罗斯所有的军事和民事合作。”

德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，北约与俄罗斯未来的关系首先取决于俄罗斯是否从乌克兰边境撤军。

外长会议还要求军方领导人制定计划强化北约防务，以增强东欧成员国、包括前苏联波罗的海三个加盟共和国对北约提供保护的信心。

美国国务卿克里表示，北约优先考虑以缓和局势的外交途径来解决危机。

他在新闻发布会上称，俄罗斯周一宣布将一支部队从靠近乌克兰边境地区撤回，这是一个虽然很小但受欢迎的姿态。

拉斯穆森稍早表示，北约尚未看到俄罗斯从乌克兰边境撤军的迹象。

北约与俄罗斯间大使级别或更高级别的对话也可能继续，因此双方可以讨论解决危机的方法。

北约在与乌克兰外交部长会谈时同意，加强在培训和其它计划上的合作，以帮助乌克兰军队实现现代化。

拉斯穆森表示，北约将为乌克兰提供更多参加北约军事演习的机会。

就在北约成员国外长会聚一堂之际，俄罗斯警告乌克兰不要想着加入北约，称乌克兰过去试图靠近北约的努力就曾导致不好的后果。(完)

(编译 张荻/许娜；审校 徐文焰)

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