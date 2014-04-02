北约中止与俄罗斯的所有合作 抗议其吞并克里米亚

（修正）朝鲜称已准备好对美国航母发动攻击 一次即可击沉
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。
路透布鲁塞尔4月1日 -北大西洋公约组织(NATO)周二宣布中止与俄罗斯的所有合作，以抗议俄罗斯吞并克里米亚，并命令军方起草强化防务的措施，安抚紧张不安的东欧国家。
自俄罗斯占领乌克兰克里米亚地区后，美国为首的北约首次召开外长会议。
北约秘书长拉斯穆森表示，俄罗斯的行动意味着不可能”一切照常“。
他在记者会上表示，“所以今天我们中止与俄罗斯所有的军事和民事合作。”
德国外交部长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)表示，北约与俄罗斯未来的关系首先取决于俄罗斯是否从乌克兰边境撤军。
外长会议还要求军方领导人制定计划强化北约防务，以增强东欧成员国、包括前苏联波罗的海三个加盟共和国对北约提供保护的信心。
美国国务卿克里表示，北约优先考虑以缓和局势的外交途径来解决危机。
他在新闻发布会上称，俄罗斯周一宣布将一支部队从靠近乌克兰边境地区撤回，这是一个虽然很小但受欢迎的姿态。
拉斯穆森稍早表示，北约尚未看到俄罗斯从乌克兰边境撤军的迹象。
北约与俄罗斯间大使级别或更高级别的对话也可能继续，因此双方可以讨论解决危机的方法。
北约在与乌克兰外交部长会谈时同意，加强在培训和其它计划上的合作，以帮助乌克兰军队实现现代化。
拉斯穆森表示，北约将为乌克兰提供更多参加北约军事演习的机会。
就在北约成员国外长会聚一堂之际，俄罗斯警告乌克兰不要想着加入北约，称乌克兰过去试图靠近北约的努力就曾导致不好的后果。(完)
(编译 张荻/许娜；审校 徐文焰)
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