焦点：北约寻求制定“360度”战略应对俄罗斯

路透意大利特拉帕尼10月21日 （记者 Robin Emmott） - 北约本周开始在地中海中部举行大型军事演习，军乐飘扬、旗帜飞舞，西方将领们发表了决心满满的演讲。

但这种军事展示显得极不真实，往东数百公里外，俄罗斯战机与叙利亚总统阿萨德的政府武装以及伊朗的伊斯兰革命卫队一同行动，正对叙利亚反政府武装展开空袭。

北约曾通过空袭帮助利比亚反政府武装战胜卡扎菲，之后就任利比亚陷入混乱。北约现在没有参与叙利亚战局，只能不安地看着俄罗斯拓展在叙利亚的角色。

俄罗斯介入叙利亚内战的速度和深度令美国主导的联军措手不及，并引发外界对其未来进行反思。

“俄罗斯的举动从战术上让西方感到意外。我认为他们（西方）之前没有料到俄罗斯总统普京下一步的行动，”尼克·威特尼（Nick Witney）说道，他是欧洲防务局前负责人，目前任职在欧洲对外关系委员会。

北约去年启动了自冷战以来最大规模的现代化行动。但北约的政治和军事精英现在觉得有必要制定一项更广泛的计划，以遏制俄罗斯在东方以及其他地方的行动。他们将之称为“360度”思考。

“我们需要制定一项策略，以360度全方位应对所有类别的危机，”北约最高盟军统帅Denis Mercier将军说道。“我们需要在南边、东边、北边，在所有方向做出应对。”

北约的问题在于，上述战略仍然处于萌芽阶段，但欧洲邻国的局势发展速度却快于北约的笨拙策略。

从波罗的海到黑海，到被俄罗斯并入版图的克里米亚，再到叙利亚，俄罗斯都已部署了可以覆盖大片地区的防空和反舰导弹。

北约官员们看到（俄罗斯）形成了一个在有影响力的区域进行防守的策略，包括部署地对空导弹塔和反舰导弹，以扰乱北约的陆海空行动能力或者让北约无法进入某些地区。

非传统战术是（俄罗斯）战略的一部分，包括身份不明的军队--在克里米亚和乌克兰东部见到的、制服上未带徽章的所谓“绿人”--以及制造假情报的活动和网络攻击。

尽管北约正在制定遏制俄罗斯的多方位策略，但官员们认为存在俄罗斯可能再次先发遏制西方行动的风险。譬如，俄罗斯可能会将地中海东部的战舰调往利比亚海岸，以遏制北约可能支持利比亚未来全国统一政府的努力。

一些专家称，存在高估普京的危险倾向。西方制裁和低油价削弱了俄罗斯经济，长期来看俄罗斯的军事力量无法与北约抗衡。

“对于普京对西方的敌意，我们不应抱有任何幻想，但我们也得十分小心，不应对被削弱的俄罗斯经济能够支持的军事力量作出过度的反应，”威特尼说道。（完）