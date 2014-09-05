美国准备对俄罗斯实施新一轮制裁

路透威尔士9月4日 - 美国白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）周四在威尔士的北约峰会间隙表示，美国正准备就俄罗斯在乌克兰危机中的角色对其实施新一轮的经济制裁。

罗兹没有给出哪些行业将成为制裁目标，但对记者表示，新的惩罚措施正在敲定中。

“关键在于，俄罗斯必须为其自身行为的升级而付出代价。如果俄罗斯活动升级，我们也会加大压力。”

乌克兰总统波罗申科早些时候表示，亲俄分裂分子主要领导人表示，他们双方都会命令各自的军队在周五停火，前提是双方就一份新的和平计划达成协议。

罗兹称，此举得到了美国总统奥巴马和英国、法国、德国以及意大利等其他主要欧盟国家领导人的大力支持。

“我们均认为，目前的局势可以通过一种尊重乌克兰主权和领土完整的外交方式解决，这是乌克兰政府能够接受的方式。”

“这是最好的结果。各国领导人明确表示，他们都会继续支持乌克兰总统波罗申科与俄罗斯总统普京的积极斡旋。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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