美国准备对俄罗斯实施新一轮制裁

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(本文由路透中文网编译提供)
路透威尔士9月4日 - 美国白宫国家安全副顾问罗兹（Ben Rhodes）周四在威尔士的北约峰会间隙表示，美国正准备就俄罗斯在乌克兰危机中的角色对其实施新一轮的经济制裁。
罗兹没有给出哪些行业将成为制裁目标，但对记者表示，新的惩罚措施正在敲定中。
“关键在于，俄罗斯必须为其自身行为的升级而付出代价。如果俄罗斯活动升级，我们也会加大压力。”
乌克兰总统波罗申科早些时候表示，亲俄分裂分子主要领导人表示，他们双方都会命令各自的军队在周五停火，前提是双方就一份新的和平计划达成协议。
罗兹称，此举得到了美国总统奥巴马和英国、法国、德国以及意大利等其他主要欧盟国家领导人的大力支持。
“我们均认为，目前的局势可以通过一种尊重乌克兰主权和领土完整的外交方式解决，这是乌克兰政府能够接受的方式。”
“这是最好的结果。各国领导人明确表示，他们都会继续支持乌克兰总统波罗申科与俄罗斯总统普京的积极斡旋。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。