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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 27日 星期三 12:20 BJT

北约称无意军事干涉叙利亚

北约周二表示，无意军事干涉叙利亚。此前叙利亚反对派领导人穆瓦兹·哈提卜称，美国应动用“爱国者”导弹保护反对派占领的区域免受阿萨德空中力量的打击。已有三个北约国家在土耳其部署“爱国者”地对空导弹，以保护土耳其城市免遭来自叙利亚的可能袭击。路透

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