北约盟国拟采取行动以加强土耳其的防空力量

《路透晚报》--1月20日日间新闻摘要（中港台）
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
(本文由路透中文网编译提供)
路透布鲁塞尔12月1日 - 官员们周二称，北约盟国计划派巡逻机和部署导弹系统，以加强与叙利亚接壤的土耳其边境的防空力量。此前土耳其在土叙边境附近击落了一架俄罗斯战机。
北约国家就俄罗斯入侵土耳其领空寻求安抚土耳其，而美国和德国决定撤走爱国者导弹发射台也让其他盟国有机会填补该空缺。
美国和德国是在几周前宣布上述决定的，加上俄罗斯9月开始意外干预叙利亚，这些因素促使北约国家向土耳其提供更多空军支援。
“我们必须全面动用我们的力量，来应对北约南翼的威胁，”在布鲁塞尔参加北约外长会议的立陶宛外长Linas Linkevicius对路透说。
“我们必须支持我们的盟国土耳其，”他说道。
与会的外长们在声明中称，土耳其与叙利亚和伊拉克接壤的边境地区“高度不稳定”，他们承诺加强土耳其的防空力量。
“我们依然决心……继续制定更多的北约保证措施，盟友们正在准备其他可能的帮助，”与会的外长们称。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。
路透台北1月20日 - 台湾经济部周五公布，12月外销订单金额较上年 同期升6.3%，低市场预估的成长8.9%。分析师认为，由电子产品带动的复 苏高峰已经过去，目前持平看待2017年外销订单表现。 经济部表示，2016年外销订单4,445.4亿美元，较上年减少72.8亿美 元或减1.6%。 2016年12月(%) 2016年11月(%) 外销订单 +6.30 +7.00 路透调查 +8.90 -- 订单区域 中国大陆(含港) +11.2 +12.00 美国 +8.7 +10.1 欧洲 +7.9 +3.5 日本 -2.6 -0.4(完)
路透上海1月20日 - 中国最大水利企业--长江电力 周五盘后刊登业绩快报，去年公司实现净利210.15亿元人民币，同比增长82.43%，主要因去年收购川云公司，全资拥有两座大型水电站，令公司装机规模和发电量大幅提升。