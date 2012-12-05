北约同意在土耳其部署爱国者导弹

路透布鲁塞尔12月4日电（记者 Justyna Pawlak/David Brunnstrom）---北约（NATO）周二同意在土耳其部署爱国者导弹，以防御叙利亚可能的导弹袭击，并对有报导称叙利亚可能准备使用化学武器表示严重担忧。

北约各成员国外长在布鲁塞尔召开会议作出上述决定後，北约秘书长拉斯穆森称：“对於土耳其人民，我们要说的是：我们决心保护你们和你们的领土。对於想攻击土耳其的人，我们要说的是：想都别想。”

北约成员国土耳其多次向与叙利亚接壤的边境地区派遣飞机，当来自叙利亚的炮火落入本国境内後，土耳其也进行同样反击，从而引发外界担心叙利亚内战或向他国蔓延，引发地区不稳。

土耳其迅速对北约的决定表示欢迎。土耳其外交部发表声明称：“这是一个非常重要的决定，展示并再次证实了联盟在实践中的团结一致。”

与会的北约成员国外长称，德国、荷兰和美国计划提供爱国者导弹，但他们没有披露数量方面的详情。鉴於需得到各成员国议会的批准，加上运输物流问题，部署爱国者导弹预计会耗时数周。

拉斯穆森称，对於有报导称叙利亚政府可能准备使用化学武器，与会的北约成员国外长一致表示“严重担忧”。他此前曾警告称，叙利亚若使用化学武器，国际社会将很快作出回应。

北约表示此举仅用於防御目的，但俄罗斯、叙利亚和伊朗对上述决定予以指责，称这会导致地区不稳定性增加。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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