更新版 1-北约对俄罗斯发出警告 敦促俄军从俄乌边境撤离

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月8日 - 北约秘书长拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）周二对俄罗斯发出警告，称若该国入侵乌克兰东部，俄罗斯在与北约关系上将面临严重后果。
乌克兰警方在东部城市哈尔科夫（Kharkiv）拘捕了70名抢占当地行政办公楼的人，但亲俄示威者在其他两个城市仍拒绝妥协，乌克兰称这是俄罗斯领导的分裂乌克兰的计划。
乌克兰称，周日夜间在乌克兰东部主要说俄语的工业中心出现的抢占办公楼事件是克里米亚事件的翻版。
“若俄罗斯进一步干预乌克兰，这将是历史性错误，”拉斯穆森在巴黎的新闻发布会上称。“这将对我们与俄罗斯的关系造成严重后果，并将造成俄罗斯在国际上进一步被孤立。”
拉斯穆森表示，若俄罗斯进入乌克兰东部地区，谈论作出军事回应仍为时过早，但他呼吁俄罗斯将之前在俄乌边境集结的数万俄军撤走。
“我们已拥有确保进行有效防御和保护盟友的所有计划，”他说的。“乌克兰及其边境地区不断变化的安全状况使我们明显有必要评估我们的防御计划，决定如何加强我们的集体防御。”
他表示，北约正在评估1997年与俄罗斯签署的合作协议，以及随后在2002年发布的罗马宣言，后者要求北约不在东欧和中欧设立基地。他还表示，北约国家外长6月将就此作出决定。
“这些决定将取决于乌克兰的状况和俄罗斯的行为，”拉斯穆森说道。
当被问及法国是否会取消向俄罗斯销售两艘直升机航母的交易时，拉斯穆森表示，“我不会干预某个国家的决定，但是我相信法国将在考虑其所有关切后，作出必要的决定。”法国原定将在今年稍晚些时候向俄罗斯交付第一艘直升机航母。（完）
编译：程芳 发稿：王凤昌
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