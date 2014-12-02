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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 2日 星期二 12:59 BJT

北约与俄罗斯相互指责对方破坏地区稳定

俄罗斯周一指责北约通过在北欧及波罗的海举行演习破坏该地区的稳定，同时宣布俄方会举行更多的军事演习。北约对此作出回应，指责俄罗斯破坏该地区的稳定。此外，英国外交大臣哈蒙德称，对俄罗斯飞机对英国空域进行“极为活跃的”侦察活动表示关切。路透
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