极地冰山融化或导致北极熊大量减少--研究

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Laura Zuckerman

路透7月1日 - 美国科学家们周三称，如果全球温室气体排放继续保持目前的速度，引发冰山融化加速，北冰洋大部分地区濒危的北极熊数量将大幅下降。

美国地质调查局生物学家领导的研究显示，无法降低全球范围内与化石燃料燃烧相关的空气污染物排放将导致阿拉斯加和其他地区的北极熊数量大幅减少；除了加拿大以北的北极圈地区，那里的夏季冰山能持续更长时间。

美国内政部鱼类和野生动物管理局称，世界上有2万至2.5万头北极熊，它们利用浮动的极冰作为捕食、交配和远距离快速转移的平台。

研究显示，如果温室气体排放不减少，北极圈大多数地区北极熊的数量将迅速下降，比温室气体排放在2040年触顶、随后下降的情况早25年。

“极冰大量融化，北极熊捕食的猎物料也减少，这是北极熊数量估计越发下降的最重要原因，”美国地质调查局生物研究学家、研究领导者Todd Atwood在声明中称。

Atwood及其团队还发现，与冰山融化相比，油气开采和本地人捕猎等北极熊面临的其他环境压力的影响小得多。（完）