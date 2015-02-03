中国对老虎制品的需求助长偷猎活动--专家

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透加德满都2月3日（记者 Gopal Sharma） - 野生动物专家在加德满都举行的反偷猎会议上警告称，环境保护工作者必须尝试降低中国对老虎制品的需求，以拯救老虎。
南亚和东南亚曾有数千只老虎，但目前全球范围内只有约3,000只老虎。专家们称，中国的老虎制品贸易推动了偷猎。老虎制品在中国被视为身份的象征，也常被用于中药里。
“越来越多的中国富人推崇（拥有老虎制品）这种文化，”世界自然基金会一项保护老虎倡议的领导人Michael Baltzer说道。
“中国养殖老虎刺激对老虎制品的需求，也助长（偷猎），”总部位于英国的环境调查署老虎活动项目负责人Debbie Banks指出。
野生动物贸易监控网络TRAFFIC亚洲项目总监James Compton表示，进入新世纪以来，非法贸易导致每年被捕杀的老虎达到100只。
该数字基于当局查获并公布的老虎制品数量，这暗示实际的捕杀量可能高得多。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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