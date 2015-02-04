中国对老虎制品的需求助长偷猎活动--专家

(本文由路透中文网编译提供)

路透加德满都2月3日（记者 Gopal Sharma） - 野生动物专家在加德满都举行的反偷猎会议上警告称，环境保护工作者必须尝试降低中国对老虎制品的需求，以拯救老虎。

南亚和东南亚曾有数千只老虎，但目前全球范围内只有约3,000只老虎。专家们称，中国的老虎制品贸易推动了偷猎。老虎制品在中国被视为身份的象征，也常被用于中药里。

“越来越多的中国富人推崇（拥有老虎制品）这种文化，”世界自然基金会一项保护老虎倡议的领导人Michael Baltzer说道。

“中国养殖老虎刺激对老虎制品的需求，也助长（偷猎），”总部位于英国的环境调查署老虎活动项目负责人Debbie Banks指出。

野生动物贸易监控网络TRAFFIC亚洲项目总监James Compton表示，进入新世纪以来，非法贸易导致每年被捕杀的老虎达到100只。

该数字基于当局查获并公布的老虎制品数量，这暗示实际的捕杀量可能高得多。（完）