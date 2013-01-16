投行观点:摩根士丹利调降2013年天然气价格预估,因气候温暖

路透1月15日 - 摩根士丹利周二调降2013年天然气价格预估,从先前的每百万英热单位(mmBtu)3.90美元下修至3.50美元,原因是气候温暖.

"12月天气异常温和,而且在天然气消耗旺季结束之前,天气预报比平常温暖,"摩根士丹利说."在这种情况下,我们从技术面看多第一季天然气价格的预估,肯定不可能实现."(完) (编译 李婷仪; 审校 张涛)