（更正）Naver日本子公司Line已申请在东京证交所上市

(更正：因英文原文有误，澄清公司估值可能超过1万亿日圆(100亿美元)，而非IPO规模)

路透首尔7月16日 - 韩国最大门户网站Naver(035420.KS)周三称，其在日本的通讯应用子公司Line Corp已申请在东京证交所进行首次公开发行(IPO)。

Naver在监管文件中称，Line考虑在日本和美国两地上市，最后有可能只选择在美国上市。

一位知情人士周二对路透表示，Line大约在两周前申请在东京证交所IPO，对公司的估值可能超过1万亿日圆(100亿美元)。(完)

(编译 白云; 审校 戴素萍)

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