（更正）Naver日本子公司Line已申请在东京证交所上市

LG电子第一季获利创近八年高位 受家电和电视畅销推动
路透首尔4月27日 - 韩国LG电子周四表示，第一季营业利润增至近八年最高，受家电和电视销售强劲推动。本季营收可能增长。
(更正：因英文原文有误，澄清公司估值可能超过1万亿日圆(100亿美元)，而非IPO规模)
路透首尔7月16日 - 韩国最大门户网站Naver(035420.KS)周三称，其在日本的通讯应用子公司Line Corp已申请在东京证交所进行首次公开发行(IPO)。
Naver在监管文件中称，Line考虑在日本和美国两地上市，最后有可能只选择在美国上市。
一位知情人士周二对路透表示，Line大约在两周前申请在东京证交所IPO，对公司的估值可能超过1万亿日圆(100亿美元)。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍)
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路透新加坡4月27日 - 油气咨询公司Rystad Energy的创始人Jarand Rystad表示，美国页岩油正在以远高于预期的速度增长，并且正在全球扩大市场份额，这带来了该国与石油输出国组织(OPEC)之间爆发“产量大战”以及油价下滑的风险。
路透法兰克福4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。