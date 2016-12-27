四维图新携腾讯、新加坡政府投资收购荷兰地图数据公司10%股权

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透上海12月27日 - 北京四维图新科技股份有限公司(002405.SZ)周二公告，将与腾讯控股(0700.HK)和新加坡政府投资公司联手，收购荷兰地图数据公司HERE的10%股权。
HERE主要从事开发、推广和销售地图数据相关的产品，为汽车、消费者和企业客户等提供导航、地图、位置服务和解决方案，其地图数据覆盖约200个国家，超过4,600万公里。
本次收购由四维图新、腾讯和新加坡政府投资共同设立的SIWAY公司具体完成，三者在SIWAY的股权比例分别为40%、18%和42%。
本次交易金额方面，相当于HERE股权价值的10%，以HERE的企业价值31亿欧元为基础，再根据交割日的负债、净营运资金、现金及递延收入应收账款等指标确定最终股权价值。
收购完成后，四维图新拟与HERE在中国共同设立一家合资公司，主营业务为使用HERE全球位置服务平台的客户提供包括中国地图数据及动态信息在内的内容端和服务端的解决方案。
2015年6月，四维图新曾公告，由于未能与合作基金就竞标方案达成一致等技术原因，决定不参与当时HERE股权收购竞标。
四维图新周一收报20.45元人民币，近一个月微跌1%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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