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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 18日 星期一 14:28 BJT

NBA全明星赛西部143-138胜出 保罗荣膺MVP

当地时间周日上演NBA全明星赛，西部联盟以143-138连续第三年击败东部，西部明星队中杜兰特与格里芬组成的内外线组合显现出强大火力。杜兰特砍下全场最高30分，格里芬11投9中拿下19分，而他的快船队友克里斯保罗则凭借20分15次助攻荣膺全明星赛MVP。东部方面安东尼贡献26分，韦德21分，詹姆斯19分。路透
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