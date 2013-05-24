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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 24日 星期五 13:56 BJT

詹姆斯科比领衔NBA赛季最佳阵容

NBA周四公布的本赛季最佳阵容，MVP詹姆斯与老将科比领衔入选最佳阵容一队。杜兰特、邓肯与克里斯·保罗一同入选一队。詹姆斯连续六年入围第一阵容，本赛季平均每场贡献26.8分8个篮板7.3次助攻。托尼·帕克、威斯布鲁克、安东尼、格里芬以及马克·加索尔入选最佳阵容二队；哈登、韦德、保罗·乔治、大卫·李、霍华德入选最佳阵容三队。路透
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