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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 18日 星期五 14:43 BJT

科比连续第15次入选全明星阵容

NBA全明星阵容名单周四出炉，尽管本赛季洛杉矶湖人战绩不佳(目前17胜21负)，科比仍连续第15次入选首发阵容。科比共获得1,591,437张选票，击败詹姆斯成为全明星票王。西部首发阵营除科比外还有霍华德、杜兰特、格里芬以及克里斯保罗；而东部则由詹姆斯、韦德、安东尼、朗多以及加内特首发。路透
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