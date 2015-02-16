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路透中文体育短讯 | 2015年 2月 16日 星期一 14:31 BJT

NBA全明星赛西部明星队胜出

维斯布鲁克周日率领西部明星队以163-158击败东部明星队，赢得第64届NBA全明星赛胜利。他充分展示出色的身体条件，以连续多个飞身灌篮技惊四座，其中一个接保罗的传球接力扣篮，他的头顶已经高过了篮筐。他在上半时仅出战11分钟就拿到27分，最终赢得全明星赛MVP。路透
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