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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 15:00 BJT

尼克斯控卫费尔顿将伤停4-6周

纽约尼克斯主力控卫雷蒙德·费尔顿由于手指受伤将伤停4-6周，这对已经缺少头号球星安东尼的尼克斯带来更大打击。费尔顿在周二尼克斯与湖人的比赛中小拇指骨折，而安东尼则在之前的比赛中左膝膝关节受伤。费尔顿在此前尼克斯的28场比赛中均有上场，场均15.8分6.3次助攻。路透

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