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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 11:54 BJT

热火95-97主场负勇士

当地时间周三迈阿密热火主场95-97不敌金州勇士，詹姆斯31分5次助攻，波什21分13个篮板，韦德拿下14分5次助攻，雷阿伦上场28分钟贡献14分4个篮板4次助攻；勇士阵营克雷·汤普森27分7个篮板4次助攻，大卫·李贡献22分13个篮板。路透

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