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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 14日 星期五 14:09 BJT

安东尼30分 尼克斯116-107湖人

当地时间周四纽约尼克斯主场116-107轻松击败洛杉矶湖人，继续保持主场不败。比赛第二节尼克斯一度领先26分。安东尼上场仅23分钟砍下30分，费尔顿19分8次助攻，钱德勒贡献18分。湖人阵营科比31分10个篮板6次助攻，霍华德20分7个篮板，慈世平23分。路透

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