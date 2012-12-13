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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 13日 星期四 11:59 BJT

火箭99-93奇才 雷霆92-88黄蜂

当地时间周三休斯顿火箭主场99-93胜华盛顿奇才，哈登得到全场最高31分，林书豪10分5个篮板6次助攻，阿西克贡献16个篮板；在另一赛场上，俄克拉荷马城雷霆主场92-88击败新奥尔良黄蜂，杜兰特贡献35分9个篮板，威斯布鲁克14分9次助攻。路透

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