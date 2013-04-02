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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 2日 星期二 14:31 BJT

灰熊92-90险胜马刺

圣安东尼马刺周一未能延续近年来连克孟菲斯灰熊的辉煌，90-92客场失手。马刺自2011年在西部半决赛中输给灰熊后，近年来对该队几乎保持全胜，周一也几乎延续了这一势头，不过康利在终场哨前0.6秒时上篮绝杀为灰熊锁定胜利。路透
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