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路透中文体育短讯 | 2015年 4月 3日 星期五 14:09 BJT

布拉签约国王 成NBA首位印裔球员

萨克拉门托国王周四宣布与西姆·布拉签下一份10天短约，这位身高2米26的中锋成为NBA中第一位印度裔球员。出生于多伦多的布拉去年8月曾与国王签约，代表国王旗下的发展联盟球队雷诺大角羊打过39场比赛，场均得到10.3分和8.8个篮板。现年22岁的布拉去年转为职业球员，不过他未参加2014年度选秀。路透
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