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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 11:50 BJT

山猫头号得分手亨德森受伤

本赛季战绩不佳的夏洛特山猫又遭新的重创。该队周四宣布，头号得分手亨德森两到四周内可能无法上阵。周四在山猫68-112负波特兰开拓者队一役的第三节时右腿受伤，周四接受了磁共振成像检查。现年24岁的亨德森本赛季21场比赛中场均贡献15分，排名全队最高，另贡献4.4个篮板。路透

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