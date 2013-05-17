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路透中文体育短讯 | 2013年 5月 17日 星期五 14:43 BJT

拳王梅威瑟蝉联全美收入最高运动员 詹姆斯第二

美国《体育画报》周三公布的的收入排行榜显示，36岁的拳王弗洛伊德·梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)为去年全美收入最高的职业运动员。梅威瑟至今职业比赛战绩一场未败，在今年只参加了两场拳赛便录得至少9000万美元进账。28岁的NBA球星勒布朗·詹姆斯凭借5650万美元的收入排在美国本土排名的第二位。路透
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