科比期待新帅德安东尼

尽管很惊讶“禅师”杰克逊未能重掌洛杉矶湖人帅印，湖人当家球星科比周二表示，他很期待在新帅德安东尼麾下征战。“我们都以为会是菲尔(杰克逊)，”科比在湖人训练後告诉记者们。“麦克(德安东尼)可能听到这一消息也颇感意外吧……但我很兴奋，我今天上午和麦克谈过，谈的很好，过程很简短。”路透