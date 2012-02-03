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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 3日 星期五 11:48 BJT

雄鹿105-97逆转热火

密尔沃基雄鹿继续扮演巨人杀手角色，周三以105-97逆转胜迈阿密热火，其中第二节表现尤为出彩。虽然勒布朗·詹姆斯全场狂砍40分，且热火第一节领先17分，但雄鹿在最後两节大爆发而锁定三连胜。雄鹿(10胜11负)1月22日也曾击败热火。路透

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