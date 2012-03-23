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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 23日 星期五 19:05 BJT

阿尔特人终结雄鹿六连胜

波士顿凯尔特人周四终结密尔沃基雄鹿队六连胜，客场100-91击败对手，进一步巩固了晋级东区季後赛的胜算。保罗·皮尔斯得25分，全队最高，第三节表现出彩，凯尔特人当节一共获18分，他一人贡献10分。第四节，波士顿强劲势头继续，最终100-91拿下比赛。路透

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