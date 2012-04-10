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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 10日 星期二 18:17 BJT

雷霆109-89斩雄鹿

俄克拉荷马雷霆（42胜15负）周一在NBA常规赛一场交锋中109-89大胜密尔沃基雄鹿（28胜29负）。维斯布鲁克得到26分，凯文·杜兰特也有19分，第一节过後雷霆已以35-18领先雄鹿，并乘胜追击。当晚雄鹿则五次技术犯规，其中桑德斯就有两次，被罚下场。路透

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