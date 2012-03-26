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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 26日 星期一 12:38 BJT

邓加时绝杀 公牛四连胜

周六在联合中心球场芝加哥公牛队（40胜10负）主场经加时赛以102-101险胜多伦多猛龙队，迎来四连胜，洛尔·邓加时零秒绝杀立功，裁判确认进球有效。卡洛斯-布泽尔得全队最高的24分，另有10次篮板，洛尔·邓亦有两双表现，得23分、10次助攻。路透

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