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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 17日 星期五 18:09 BJT

公牛後发制人胜凯尔特人

芝加哥公牛比赛尾声攻击火力爆发，最终以89-80胜波士顿凯尔特人。公牛队上半时结束时曾以44-35领先，第四节开局短暂落後，但泰-吉布森率领公牛打出了一波20-11的攻击波，锁定胜利。洛尔·邓和卡洛斯·布泽尔均为公牛贡献23分，诺阿得到15分、16个篮板。路透

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