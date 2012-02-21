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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 11:06 BJT

罗斯强势回归 公牛力擒老鹰

全明星後卫德里克·罗斯周一回归芝加哥公牛首发，砍下全场最高23分，助公牛主场90-79胜亚特兰大老鹰队。NBA的MVP球员罗斯由於背部痉挛已连续缺阵五场，但复出後的他毫不显生疏，贡献6次助攻、5个篮板。此役也是公牛主场14场比赛中第12次获胜。路透

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